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لبنان

بالصورة.. خطر كبير على طريق عام ضهر البيدر

Lebanon 24
23-01-2024 | 07:25
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ظهرت تشققات كبيرة على طريق عام ضهر البيدر في وسط الطريق ما يُنذر بحدوث كارثة ما لم يتم إيجاد حل سريعاً.
 
واللافت أن حركة السير طبيعية. 
 
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