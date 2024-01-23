كرم: هناك مبادرة رئاسية حقيقية

Advertisement

لفت عضو كتلة" الجمهورية القوية" النائب فادي كرم إلى أن "محور الممانعة يعرف أن أكثرية الأفرقاء الدوليين والإقليميين يسعون إلى عدم إندلاع حرب في لبنان لذلك يحاول إدخال الرئاسة اللبنانية في عملية المقايضة ويعمل على وضع يده على القرار اللبناني الرسمي بشكل كامل" .وفي حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، أكد كرم أن" السعودية دخلت على خط الرئاسة، ولا جديد بالنسبة إلى اللجنة الخماسية ولكن الأكيد أن هناك مبادرة حقيقية أو فكرة متكاملة وهناك نيات لإعانة لبنان".وعن الأسماء المتداولة، قال كرم: "لم يصلنا اي أسماء وأعتقد أن بعض الأطراف لديها النية أو الهدف بأن ترمي أسماء للتداول ولكن ليس هناك أي اسم جدي".وختم: "السفير السعودي يقوم بزياراته والسعودية دائما تخشى على لبنان والضروري اليوم أن يتكاتف اللبنانيون ".