16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تخريب و تكسير في كنيسة سيدة النجاة في قرنة شهوان
Lebanon 24
23-01-2024
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم مجهولون على تخريب وتكسير زجاج داخل كنيسة سيدة النجاة - البريج في قرنة شهوان، وبعد الكشف لم يتأكد من وجود عمليّة سرقة. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عائلات الأسرى المحتجزين يقتحمون اجتماعاً للجنة المالية في الكنيست
Lebanon 24
عائلات الأسرى المحتجزين يقتحمون اجتماعاً للجنة المالية في الكنيست
23/01/2024 17:40:58
23/01/2024 17:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الكنيست يصوت ضد اقتراح حجب الثقة عن نتنياهو.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الكنيست يصوت ضد اقتراح حجب الثقة عن نتنياهو.. إليكم التفاصيل
23/01/2024 17:40:58
23/01/2024 17:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: فشل اقتراح في الكنيست بحجب الثقة عن نتنياهو (العربية)
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: فشل اقتراح في الكنيست بحجب الثقة عن نتنياهو (العربية)
23/01/2024 17:40:58
23/01/2024 17:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن تجلسوا هنا وهم هناك".. أقارب الرهائن الإسرائيليين يقتحمون جلسة للكنيست (فيديو)
Lebanon 24
"لن تجلسوا هنا وهم هناك".. أقارب الرهائن الإسرائيليين يقتحمون جلسة للكنيست (فيديو)
23/01/2024 17:40:58
23/01/2024 17:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كنيسة
قرية شهوان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
16:00 | 2024-01-22
22/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان غداً
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان غداً
14:53 | 2024-01-22
22/01/2024 02:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيات ضحية "ثغرة أمنية".. تفاصيل مثيرة تُكشف عمّا يجري!
Lebanon 24
لبنانيات ضحية "ثغرة أمنية".. تفاصيل مثيرة تُكشف عمّا يجري!
14:00 | 2024-01-22
22/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساواة الإداريين والعسكريين والمتقاعدين بـ 3 رواتب وإلغاء بدل الإنتاجية
Lebanon 24
مساواة الإداريين والعسكريين والمتقاعدين بـ 3 رواتب وإلغاء بدل الإنتاجية
22:51 | 2024-01-22
22/01/2024 10:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان: أقساها سيكون في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان: أقساها سيكون في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:06 | 2024-01-23
23/01/2024 02:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:31 | 2024-01-23
وزير الزراعة بحث في مشاريع مشتركة مع ممثلة منظمة الأغذية
10:26 | 2024-01-23
جمعية مستوردي السيارات في لبنان: على النواب التصويت على الموازنة المُعدّلة
10:11 | 2024-01-23
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:47 | 2024-01-23
وزير يخضع لعملية جراحية.. وهذا ما قاله في بيان
09:36 | 2024-01-23
فياض: محطة مضيئة في تطوير سوق الطاقة المتجددة في لبنان
09:31 | 2024-01-23
سماع دوي انفجارين قويين.. ماذا يحصل في الجنوب؟
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
23/01/2024 17:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
23/01/2024 17:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
23/01/2024 17:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24