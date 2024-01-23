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لبنان

تخريب و تكسير في كنيسة سيدة النجاة في قرنة شهوان

Lebanon 24
23-01-2024 | 08:30
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 أقدم مجهولون على تخريب وتكسير زجاج داخل كنيسة سيدة النجاة - البريج في قرنة شهوان، وبعد الكشف لم يتأكد من وجود عمليّة سرقة. (الوكالة الوطنية)
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كنيسة

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