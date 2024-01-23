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لبنان

البدء بصيانة الطريق الدولية بين زحلة وترشيش

Lebanon 24
23-01-2024 | 08:33
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بدأت ورش المتعهد للاشغال العامة عادل سروجي بصيانة الطريق الدولية بين زحلة وترشيش التي انهارت في اماكن عدة نتيجة الامطار و السيول التي تأثر بها لبنان خلال الاسبوع المنصرم، وذلك  بتوجيهات وطلب من وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية.
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وشدد حمية على "ضرورة تنفيذ الاشغال على هذه الطريق بالسرعة القصوى واعادة تأهيلها، لان معظم الشاحنات القادمة من  العاصمة واليها بدأت تعتمد سلوك طريق زحلة ترشيش، بانتظار الانتهاء من صيانة طريق ضهر البيدر .

بدوره، أكد سروجي ان "توجيهات الوزير حمية كانت واضحة لناحية السرعة وجودة التنفيذ".
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