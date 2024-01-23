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لبنان

تحرير رجل وزوجته.. عصابة خطفتهما وهددت بقتلهما

Lebanon 24
23-01-2024 | 08:43
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 22/ 1/ 2024، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المواطنة (ل.أ.) وزوجها السوري (م.ح.) عند الحدود اللبنانية – السورية، بعد خطفهما بتاريخ 16/ 1/ 2024  من قبل عصابة منظّمة تعمل في مجال الإتجار بالبشر. وكانت العصابة قد استدرجتهما من منطقة السبتية – جبل لبنان إلى الحدود وأوهمتهما بالسفر إلى الخارج عبر طرق غير شرعية، وهددتهما بالقتل وطالبت بفدية مالية لقاء تحريرهما.
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بوشر التحقيق وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة.
 
 
 
 
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