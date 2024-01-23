وزير الدفاع عرض التطورات مع زواره

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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وتم في خلال اللقاء البحث في نشاطات المصرف وأوضاعه.كما استقبل سليم النائب السابق منصور غانم البون، وكانت جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة.كذلك التقى الوزير سليم المدير العام لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الدكتور مروان نجار والدكتور نادر الغريب، واطلع على أوضاع المستشفى والتعاون القائم مع الطبابة العسكرية.