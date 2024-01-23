في طرابلس.. تبادل إطلاق نار بين شخصين

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن اشكالاً وقع في محلة شارع البقار - القبة في طرابلس، بين كل من المدعو "خ.ع" و "ا.م"، تطوّر الى تبادل اطلاق نار بينهما من دون تسجيل اصابات.





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