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لبنان

في طرابلس.. تبادل إطلاق نار بين شخصين

Lebanon 24
23-01-2024 | 08:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن اشكالاً وقع في محلة شارع البقار - القبة في طرابلس، بين كل من المدعو "خ.ع" و "ا.م"، تطوّر الى تبادل اطلاق نار بينهما من دون تسجيل اصابات. 

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