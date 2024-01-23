إقفال محال تجارية وختمها بالشمع الأحمر في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عناصر من الأمن العام قاموا بإغلاق محلات تجارية تعود لسوريين مخالفين لنظام العمل والإقامة في ابي سمراء، والقبة، وباب الرمل، وختمها بالشمع الاحمر.

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