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لبنان

إقفال محال تجارية وختمها بالشمع الأحمر في طرابلس

Lebanon 24
23-01-2024 | 09:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عناصر من الأمن العام قاموا بإغلاق محلات تجارية تعود لسوريين مخالفين لنظام العمل والإقامة في ابي سمراء، والقبة، وباب الرمل، وختمها بالشمع الاحمر. 
 
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