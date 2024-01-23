عز الدين عرضت المسار التشريعي للقوانين الصديقة للأسرة

عقدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين اجتماعا مع ممثلي بعض المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والجمعيات والجامعات اللبنانية وسفارات النروج وفنلندا والدنمارك.

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وأوضحت عز الدين أن "الاجتماع خصص للتباحث حول المسار التشريعي المتعلق بالقوانين الصديقة للأسرة التي تساهم بتعزيز مبادىء العدالة الاجتماعية".

واشارت إلى أن "المجتمعين اطلعوا على تجربة جلسات الاستماع التي نظمتها لجنة المرأة والطفل النيابية والتي أدت الى اقتراح سلسة قوانين مثل اقتراح قانون العمل المرن واقتراح قانون تمديد اجازة الأمومة واعطاء اجازة الأبوة ورعاية الأطفال".

وعرض الاجتماع مسار العمل وخطة العمل المستقبلية وتم درس آفاق التعاون انطلاقا من الحرص على مبدأ التشاركية في سبيل رفع التوعية حول أهمية هذه القوانين وغيرها واقرارها وملء الفراغات التشريعية، وفقا للأجندات والحاجات الوطنية المرتكزة على الدراسات والأبحاث وتحليل الوضع الاجتماعي والمنسجمة مع منظومتنا الثقافية والعائلية والاجتماعية بما يضمن التوازن داخل الاسرة والمجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية.