حادثة مروعة.. شخص فتح النار على "توك توك" لنقل الركاب وهذا عدد الجرحى

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن شخصاً من الـ "دنش" من طرابلس، أطلق النار باتجاه "توك توك" يقل 4 أشخاص من التابعية السورية على اوتوستراد المنية، ما أدى إلى إصابة 3 منهم.

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