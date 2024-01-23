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لبنان
حادثة مروعة.. شخص فتح النار على "توك توك" لنقل الركاب وهذا عدد الجرحى
Lebanon 24
23-01-2024
|
09:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن شخصاً من الـ "دنش" من طرابلس، أطلق النار باتجاه "توك توك" يقل 4 أشخاص من التابعية السورية على اوتوستراد المنية، ما أدى إلى إصابة 3 منهم.
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