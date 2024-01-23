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لبنان

احذروا سلوك هذا الشارع ليومين!

Lebanon 24
23-01-2024 | 09:30
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:

السّاعة 11:00 من يومي الأربعاء والخميس 24 و 25-1-2024، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامّة لعام 2024.
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لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 6:00 صباحاً من التاريخين المذكورين، وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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