احذروا سلوك هذا الشارع ليومين!

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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:السّاعة 11:00 من يومي الأربعاء والخميس 24 و 25-1-2024، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامّة لعام 2024.لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 6:00 صباحاً من التاريخين المذكورين، وحتى الانتهاء.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.