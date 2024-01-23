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لبنان

دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
23-01-2024 | 10:11
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. 
 
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. 
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