بيان من جمعية مصارف لبنان.. هذا ما جاء فيه

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صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان التالي:عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعا اليوم مع سعادة حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري والسادة نواب الحاكم بهدف التباحث حول افضل الحلول الممكنة لتأمين حقوق المودعين على المدى القريب بانتظار الحلول النهائية، مع المحافظة على استمرارية القطاع المصرفي في آن، مما ينعكس بالنتيجة ايجابا عليهم. وقد تم الاتفاق على استمرار التعاون ‏في عدد من المواضيع التي تتطلب دراسة أعمق بما يسمح بتحقيق هذه الاهداف باسرع وقت ممكن.