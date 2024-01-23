بيان لـ "يازا" عن صيانة الطرقات الدولية

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أشارت الـ "يازا" الى أنه "في ظل عدم الاكتراث المزمن لأصحاب القرار لصيانة الطرقات الدولية، نطالب المجلس الأعلى للسلامة المرورية للانعقاد برئاسة رئيس مجلس الوزراء للبحث في صيانة الطرقات الدولية ونطلب من هذا المجلس ومن حكومة تصريف الأعمال ومن المجلس النيابي ضمن اطار سلطته الرقابية، مناقشة وتقييم فعالية صرف قرض البنك الدولي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار أميركي فرش دولار".وفي بيان لها، أشارت الى أن "الناشطين والباحثين والخبراء في الجمعية يعتبرون ان صرف هكذا مبلغ اي ٢٠٠ مليون دولار بدون تأمين صيانة الطرقات الدولية هو امر غير مقبول على الإطلاق وينبغي اخذ العبر منه كي لا يقع المسؤولون بهكذا اخطاء جسيمة في المستقبل".