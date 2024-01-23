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لبنان

"الرسالة وصلت"... سامي الجميّل: نرفض جرّ لبنان إلى الدّمار

Lebanon 24
23-01-2024 | 10:52
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أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانيّة النائب سامي الجميّل إلى أنّ "الرسالة وصلت، واعتدنا أن نتعرّض للهجوم السياسيّ والالكترونيّ، ولكن عندما ينتقلُ النّقاش إلى المنار وتتجند الأخبار وأبواقهما يكون القرار متّخذاً وتكون الرسالة قد وصلت".
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وتابع بعد لقاءٍ جمعه بكوادر الحزب: "لن نغيّر شيئاً، لا في مواقفنا ولا في مبادئنا ولا في الدّفاع عن بلدنا، فنحن نرفض أن يتم تقرير مصيرنا ومستقبلنا من قبل أي شخصٍ، ونرفض أن يتمّ جرّ لبنان وغيره إلى الدمار وأن تدخل البلاد في هذه الحرب".

وأردف قائلاً: "نرفض أن يكون حزب الله هو من يقرّر عن جميع اللبنانيين مستقبلهم ودمار بلدهم".

وأشار إلى أنّ "الهدف الحقيقيّ للحرب وجبهة المساندة أن تفرض إيران نفسها كالمُحاور الأساسي في الشرق الأوسط وحمايتها"، مضيفاً: "نريد دولة قوية وبلداً مستقرّاً وشراكة حقيقيّة ومساواة في القرار وتقرير المصير".
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