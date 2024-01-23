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لبنان

كتلة "اللقاء الديمقراطي" أعلنت مشاركتها في الجلسة التشريعية غداً

Lebanon 24
23-01-2024 | 10:55
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عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وحضور الأعضاء: النواب بلال عبدالله، مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، وراجي السعد، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
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وعرضت الكتلة خلال اجتماعها "مختلف المستجدات الراهنة، لا سيما مشروع الموازنة العامة المطروحة في الجلسة التشريعية غدا".

وأكدت "مشاركتها في الجلسة، حيث سيكون لها موقفها من الموازنة داخل جلسة المجلس النيابي".
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