شيخ العقل التقى وفدا قياديا من "الوطني الحر"

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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وفدا قياديا من "التيار الوطني الحر".ووجه الوفد لشيخ العقل دعوة الى ندوة لمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع "وثيقة الأخوة" بين بابا الفاتيكان وشيخ الازهر في 5 شباط المقبل.كما التقى ابي المنى النائب فريد البستاني، وتم البحث في عدد من القضايا المتصلة بمنطقة الجبل خصوصا والوطن عموما.وبعد اللقاء، صرح البستاني: "تشرفت بزيارة سماحة شيخ العقل واستذكرنا معا أهمية زيارة غبطة البطريرك الراعي الى منطقة الجبل، والتي أسهمت كثيرا في قضايا مهمة ومنها الوحدة والتعايش في الشوف والجبل، وتناولنا مسألة أهمية خلق فرص عمل وكيفية التطوير الاقتصادي في المنطقة وتطبيقها. وكان لسماحته الكثير من الأفكار المهمة بهذا الخصوص، الى جانب حرصه الكبير على أمن الجبل لتعزيز الفرص الاقتصادية. وتطرقنا الى موضوع النزوح السوري وقضايا اجتماعية عامة والوقوف الى جانب إخواننا في المنطقة".أضاف: "كما تناولنا القضايا التربوية والمبادرات التي نعمل عليها بين الشوف وعاليه، ومنها مدرسة رشميا التي يجب تفعيلها كي تستوعب التلامذة من البلدة والمنطقة المجاورة ومنها قرى الحرف، وكان لسماحته رأيه المساعد بهذا الخصوص وتطبيق ما حصل بالنسبة لإعادة فتح مدرسة شانيه. وتحدثنا حول التشارك في معرض لمنتوجات الجبل في معاصر بيت الدين، كي نعطي فرصة لاخواننا المزارعين في إطار المساهمة في تسويق منتوجاتهم".وتطرق الى الواقع السياسي، قائلا: "تحدثنا مع سماحته في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية وأهمية انتظام المؤسسات الدستورية، للوصول الى نهضة اقتصادية ومالية في البلد. لذا علينا ان نوفر الأرضية الداخلية من اجل التقاط المبادرة الخماسية وتهيئة بيئة حاضنة لانتخاب رئيس جمهورية يكون حكما وليس طرفا او يملك وزراء في الحكومة، كي يفتح فرصا للثقة التي نحتاجها من الدول الأجنبية من اجل إنعاش بلدنا، وكان النقاش مثمرا ومفيدا".وكان شيخ العقل استقبل في دار الطائفة، معتمد مشيخة العقل في نيوجرسي السيد سامي مرعي.كما التقى مستشارة البطريرك يوسف العبسي سينثيا غريب، ومساعد مدير عام أمن السفارات والادارات الرسمية العميد مارك صقر.واستقبل في دارته في شانيه، وفدا من خبراء المحاسبة ضم: الشيخين مصطفى ديب وسعيد الدنف، والسادة: أسامة حيدر ووجدي جمعة، حسام حمزة ونادر سيف الدين.كما توج ابي المنى مسعى المصالحة بين أقارب من عائلة حاطوم في كفرسلوان، حيث زار منزلي القتيلين ملتقيا عائلتيهما والاقارب لإنهاء الخلاف الذي دام قرابة الثلاثة عشر عاما، وذلك في بلدتي كفرسلوان وراس المتن، في مسعى لاتمام المصالحة بين الاهل من آل حاطوم، برفقة القاضي مكارم وبعض أعضاء المجلس المذهبي والمستشارين والمشايخ، وبحضور مجموعة من مشايخ وشباب بلدة كفرسلوان، وقد تكللت هذه الخطوة بالتجاوب التام من قبل الجهتين.ونوه شيخ العقل "بروح التسامح والاخوة والشهامة المعروفية التي انطوت على أجواء اللقاء مع افراد العائلتين، اللتين تشكلان معا عائلة واحدة من صميم أبناء الجبل الاشم".وقدم شيخ العقل التعازي في بلدة عرمون على رأس وفد بالشيخ أبو غازي اسعد سلمان الجوهري، بحضور رئيس البلدية فضيل الجوهري والمختار الشيخ فاروق الجوهري ومشايخ العائلة واقارب الراحل.وأجرى ابي المنى اتصالا بالمحامي جان ميشال ايلي عون معزيا بوالده النائب السابق ايلي عون، مكلفا مستشاره للتواصل عضو المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار تقديم التعزية باسمه في الدامور. كذلك كلف عضو مجلس الإدارة في المجلس المذهبي الأستاذ ناجي صعب تمثيله في بكركي بمناسبة انعقاد "طاولة حوار المجتمع المدني" لإطلاق "تجمع دولة لبنان الكبير".