ميقاتي استقبل وزير خارجيّة إسبانيا: لبنان ملتزم بالقرار الدولي الرقم 1701

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون في المملكة الاسبانية مانويل ألباريس بوينو مساء اليوم في السرايا، بعيد وصوله الى لبنان في زيارة رسمية.

شارك في اللقاء عن الجانب اللبناني الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي ومستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

Advertisement

وعن الجانب الاسباني حضر سفير اسبانيا في لبنان خيسوس ايغناسيو سانتوس أغوادو والوفد المرافق للوزير الاسباني.

في خلال الاجتماع شكر رئيس الحكومة اسبانيا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان والدعم الذي تقدمه للبنان على الصعد كافة.

كما نوّه رئيس الحكومة بالدور الذي تقوم به الكتيبة الاسبانية العاملة في اطار القوات الدولية في جنوب لبنان"اليونيفيل". وأشاد رئيس الحكومة بالدور الذي يقوم به قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو. وجدد تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701.

كذلك شكر الرئيس ميقاتي الحكومة الاسبانية على ادراج لبنان على لائحة أولويات الوكالة الاسبانية للتعاون، وعلى مشاريع التنمية التي تقوم بها الوكالة الاسبانية للتنمية في لبنان.

تصريح

وفي ختام المحادثات تحدث الوزير الاسباني فقال: سأقوم بجولة مكثفة هنا في لبنان بدأت بالاجتماع مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي أتوجه اليه بالشكر .تحدثنا عن الوضع الاقليمي والمحلي، وانا البي دعوة الرئيس ميقاتي بعد الاجتماع به في دافوس مع وزراء الخارجية الاوروبيين .

اضاف: ان لبنان في صلب نقاشاتنا، وسأزور دول المنطقة كافة ويهمنا اراء كل هذه الدول . اسبانيا تعمل من أجل الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط، ونحن نتعاون مع اصدقائنا.

بعد أن ادانت اسبانيا الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إسرائيل اعتمدنا موقفا مناهضا للإرهاب وكثفنا عملنا من احل السلام. كما أننا نركز على حل الدولتين وتطبيق هذا الحل والاعتراف بدولة فلسطين. معاناة الفلسطينيين في غزة لا تحتمل ولا يمكننا أن نسمح بذلك، ولا مشاهدة المزيد من النساء ومن الأطفال الفلسطينيين يعانون كل هذه المعاناة.

أضاف: اقترحنا دعوة عاجلة لعقد مؤتمر دولي للسلام . دعت دولتنا الى حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين واقعية وقابلة للحياة، فمعاناة السكان المدنيين في غزة لا تحتمل ولا يمكننا مواصلة رؤية المزيد من القتلى ومعاناة عائلات الرهائن الذين يجب اطلاق سراحهم فورا وندعو الى وقف فوري ودائم لاطلاق النار ونطالب بالافراج الفوري وغير المشروط عن الجميع. ان المؤتمر الدولي هو اقتراح اسباني وبذلك سيكون لنا دور في تطوير خطة السلام التي قدمها المفوض الأوروبي جوزف بوريل في ختام جلسة مجلس الشؤون الخارجية. ولبنان هو من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تريد اسبانيا التعاون معها.