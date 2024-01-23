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لبنان
ميقاتي استقبل وزير خارجيّة إسبانيا في السرايا
Lebanon 24
23-01-2024
|
11:08
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير خارجيّة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو في السرايا.
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