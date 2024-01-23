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لبنان

بالصورة: التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

Lebanon 24
23-01-2024 | 10:30
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نشرت وزارة الصحة العامة، متابعةً للعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤.
 
 
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