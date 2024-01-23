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لبنان
قرار جديد لوزير الزراعة.. إليكم الشروط المحدثة لاستيراد البطاطا
Lebanon 24
23-01-2024
|
11:14
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حدد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن "شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك المباشر أو المعدة للتصنيع".
وفي ما يلي القرار الصادر عنه:
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