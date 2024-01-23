قرار جديد لوزير الزراعة.. إليكم الشروط المحدثة لاستيراد البطاطا

حدد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن "شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك المباشر أو المعدة للتصنيع".

وفي ما يلي القرار الصادر عنه: