أوّل تعليق إسرائيليّ على قصف "الحزب" قاعدة ميرون الجويّة.. ماذا أعلن عن حجم الأضرار؟

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعرض إحدى قواعد القوات الجوية في شمال البلاد لأضرار نتيجة القصف من لبنان.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "عقب إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل اليوم، تم رصد عدة عمليات قصف عبرت الأراضي الإسرائيلية من الجانب اللبناني. وتم اعتراض بعضها بنجاح من قبل منظومات الدفاع الجوي. ونتيجة لعمليات القصف هذه، لحقت أضرار طفيفة بالبنية التحتية لقاعدة جوية".

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وأشار إلى أن أنظمة الكشف التابعة للقوات الجوية والعسكريين أنفسهم لم يتضرروا بسبب القصف.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" أعلن اليوم، أنّه قصف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية، وأصابها بشكل مباشر. (روسيا اليوم)