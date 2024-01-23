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لبنان

بو حبيب لنظيره الفرنسي: نرحّب بأي دور ممكن أن تلعبه فرنسا لخفض التصعيد

Lebanon 24
23-01-2024 | 11:52
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إلتقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنة، وهنأه بـ"تولي منصبه الجديد ودعاه إلى زيارة لبنان".

كما شكر بوحبيب لـ"فرنسا وضعها لبنان دائما على جدول أولويات سياستها الخارجية، إضافة الى المتابعة الشخصية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقضايا لبنان".
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ورحّب بـ"أي دور ممكن أن تلعبه فرنسا لخفض التصعيد في الجنوب، والتطبيق الشامل والمتوازن لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١".
 
 
وأكد بو حبيب "جهوزية لبنان لحل متكامل يوفر الأمن والاطمئنان ويعيد الأراضي التي ما زالت محتلة، وينهي الخروق والاستفزازات".

كذلك، رحّب بـ"استعداد فرنسا مساعدة الجيش اللبناني ودعمه وبمهمة اليونيفيل في حفظ الاستقرار في الجنوب".
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