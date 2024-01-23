هل سيُشارك "لبنان القوي" في جلسة مناقشة وإقرار قانون الموازنة؟

عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وخصص إجتماعه للبحث في موضوع جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة وإقرار قانون الموازنة للعام 2024.



وقرّر التكتل ربط مشاركته في الجلسة وفي التصويت على الموازنة وموادِها بمجريات الجلسة حيث سيكون لرئيس التكتل كلمة في الجلسة يحدّد فيها موقف التكتل السياسي العام ممّا يحصل في فترة الفراغ الرئاسي ومن الجلسة بالذات.

Advertisement