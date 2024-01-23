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لبنان
تقييد أحد الشبان بعمود... شاهدوا هذا الفيديو من وسط الطريق في الضاحيّة الجنوبيّة
Lebanon 24
23-01-2024
|
12:14
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك"، فيديو لإلقاء عدد من الشبان القبض على لصّ بالجرم المشهود في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقام الشبان لاحقاً بتقييد اللصّ بعمود، في وسط الطريق، وتعليق ورقة على رقبته مكتوب عليها "أنا حرامي".
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