Advertisement

لبنان

توقيف أحد الأشخاص... الأسلحة التي ضُبِطَت معه ثقيلة جدّاً ما هي جنسيته؟ (صور)

Lebanon 24
23-01-2024 | 12:29
A-
A+
Doc-P-1155939-638416352048208626.jpg
Doc-P-1155939-638416352048208626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات تؤازر كل منها وحدة من الجيش 14 شخصًا وفقًا لما يلي:
Advertisement

    ٦ مواطنين في بلدة برج العرب – عكار لتورطهم في إشكال حصل في البلدة بتاريخ 21/1/2024، وضُبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.
    ٣ مواطنين و٤ سوريين في بلدة بريتال – البقاع لتورطهم في أعمال سرقة، وضُبطت في حوزتهم سيارات ودراجات نارية مسروقة، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف ومواد مخدرة وأعتدة عسكرية.
   الفلسطيني (م.ه.) لإقدامه على نقل أسلحة حربية ثقيلة، وضُبطت في حوزته قواذف مضادة للدروع.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:19 | 2024-01-23
14:06 | 2024-01-23
13:47 | 2024-01-23
13:33 | 2024-01-23
13:30 | 2024-01-23
13:25 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24