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لبنان

اجتماع اللجنة الخماسية تأجل.. إليكم السبب

Lebanon 24
23-01-2024 | 13:25
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كشفت مصادر عين التينة لـ"الجديد"، أنّ انطلاق محركات اللجنة الخماسية تأجّل، لأنّ القائمة بأعمال السفارة الاميركية في لبنان ليزا جونسون لم تكن قد رتبت مواعيدها في لبنان.
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