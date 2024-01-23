اجتماع اللجنة الخماسية تأجل.. إليكم السبب

كشفت مصادر عين التينة لـ"الجديد"، أنّ انطلاق محركات اللجنة الخماسية تأجّل، لأنّ القائمة بأعمال السفارة الاميركية في لبنان ليزا جونسون لم تكن قد رتبت مواعيدها في لبنان.

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