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لبنان

جولة للسفير الفرنسيّ على القوى السياسيّة.. هل يلتقي محمد رعد؟

Lebanon 24
23-01-2024 | 13:30
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كشفت معلومات لـ "الجديد" : أن السفير الفرنسي يقوم بجولة على القوى السياسية وسوف يكمل جولته بلقاء مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وقوى اخرى.
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