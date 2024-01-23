جولة للسفير الفرنسيّ على القوى السياسيّة.. هل يلتقي محمد رعد؟

كشفت معلومات لـ "الجديد" : أن السفير الفرنسي يقوم بجولة على القوى السياسية وسوف يكمل جولته بلقاء مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وقوى اخرى.

Advertisement