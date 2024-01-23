بالتفاصيل.. هذا ما بحثه جنبلاط في السفارة الإيرانيّة

كشفت مصادر لـ "الجديد" : عن لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في السفارة الايرانية السبت الماضي تخلله عشاء تناول البحث خلاله الاوضاع في الجنوب والحرب الاسرائيلية على غزة والتطورات في المنطقة عموما ولم يغب الطبق الرئاسي ع

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