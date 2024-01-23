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لبنان

بالتفاصيل.. هذا ما بحثه جنبلاط في السفارة الإيرانيّة

Lebanon 24
23-01-2024 | 13:33
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كشفت مصادر لـ "الجديد" : عن لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في السفارة الايرانية السبت الماضي تخلله عشاء تناول البحث خلاله الاوضاع في الجنوب والحرب الاسرائيلية على غزة والتطورات في المنطقة عموما ولم يغب الطبق الرئاسي ع
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