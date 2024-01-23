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لبنان

مواطن يتعرّض للضرب... مجهولون اعتدوا عليه بالمسدسات

Lebanon 24
23-01-2024 | 14:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين ضربوا ع.م على رأسه، بكعب مسدسات، وسرقوا منه حقيبة تحتوي على مبلغ ماليّ، أثناء مروره عند طلعة المشروع - القبة.
 
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القبة

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