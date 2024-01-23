مواطن يتعرّض للضرب... مجهولون اعتدوا عليه بالمسدسات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين ضربوا ع.م على رأسه، بكعب مسدسات، وسرقوا منه حقيبة تحتوي على مبلغ ماليّ، أثناء مروره عند طلعة المشروع - القبة.

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