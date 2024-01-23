بعدما نُقِلَ بحالة حرجة إلى المستشفى... الشاب خالد تُوفي

تُوفي خالد العراجي، متأثرا بالجروح التي أُصيب بها ظهر اليوم، خلال إشكال وقع في منطقة المنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وكان العراجي نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة.