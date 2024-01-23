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لبنان

بعدما نُقِلَ بحالة حرجة إلى المستشفى... الشاب خالد تُوفي

Lebanon 24
23-01-2024 | 14:19
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تُوفي خالد العراجي، متأثرا بالجروح التي أُصيب بها ظهر اليوم، خلال إشكال وقع في منطقة المنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
وكان العراجي نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة.
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