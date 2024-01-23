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لبنان

إختتام الدورة الثانية في الإسعافات الأولية لأطباء "العزم"

Lebanon 24
23-01-2024 | 15:08
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إختتم قطاع الأطباء في "منتديات العزم" بالتعاون مع أكاديمية درجات الدورة الثانية في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي التي حاضر فيها المدرب المعتمد بالإنعاش القلبي والرئوي الدكتور جلال عبوس، وذلك في مقر قطاعات ومنتديات العزم في طرابلس.
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وفي السياق، تحدث رئيس اللجنة العلمية الدكتور يحيى صالح عن أهداف هذه الدورة التي "تسهم في  تعليم المشاركين فيها سبل الوقاية والتعامل مع الحوادث التي قد تحصل أيام الحروب وأيام السلم، وخاصة الإسعافات الأولية التي قد تنقذ أي شخص بعناية بسيطة". 
 
وشدد على أن "الهدف من الإستمرار بهذه الدورات هو استهداف أكبر عدد من الكوادر في تيار العزم لنشر الوعي الصحي في مجتمعاتهم وخاصة في هذه الظروف".
 
وكان الدكتور جلال عبوس تناول في الدورة "أسس الإسعافات الأولية وكيفية التصرف  تجاه الحالات الطارئة بشكل علمي وصحيح و مع إختيار التوقيت المناسب".
 
 
وركز على "طريقة التعاطي مع الحالات الطارئة الطبية منها الصرع والتشنج والنوبات القلبية والإختناق والحروق ونقص الأوكسجين وعدد من الحالات الأخرى مثل التسمم العادي الناتج من تناول الطعام والتسمم البيئي والاستنشاقي الناتج عن الحروب".
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