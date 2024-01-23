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لبنان

وزير الدفاع الإسرائيليّ: وقف الحرب في الجنوب سيُثير "حزب الله" ضدنا في الشمال

Lebanon 24
23-01-2024 | 15:11
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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، أنّ "وقف الحرب في الجنوب، سيُثير "حزب الله" ضدنا في الشمال".
 
 
وأضاف غالانت أنّ "الحرب في غزة يجب ألا تنتهي في الوضع الحالي، من دون القضاء الكامل على "حماس".
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