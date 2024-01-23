وزير الدفاع الإسرائيليّ: وقف الحرب في الجنوب سيُثير "حزب الله" ضدنا في الشمال

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، أنّ "وقف الحرب في الجنوب، سيُثير "حزب الله" ضدنا في الشمال".

وأضاف غالانت أنّ "الحرب في غزة يجب ألا تنتهي في الوضع الحالي، من دون القضاء الكامل على "حماس".