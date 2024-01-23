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لبنان

وزير الخارجيّة الروسيّة: التطوّرات على حدود لبنان خطيرة

Lebanon 24
23-01-2024 | 15:34
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قال وزير الخارجيّة الروسيّة سيرغي لافروف، إنّ "التطورات على حدود لبنان خطيرة"، وأشارها إلى انّ "لم تبدأ بين عشية وضحاها".
 
 
وأضاف لافروف في كلمته أمام مجلس الأمن، أنّ "عدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة غير مسبوق في أي صراع آخر".
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ولفت إلى أنّ "البنية التحتية في قطاع غزة دُمّرَت، ويتزايد خطر انتشار الأمراض".
 
وطالب لافروف بالإفراج "عن جميع المحتجزين".
 
 
ورأى أنّ "الدول الغربية عطّلت الجهود في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
 
وتابع لافروف: "نسمع بكلام عن "اليوم التالي للحرب" دون النظر للأوضاع المأسوية لما يجري حاليًّا للفلسطينيين".
 
 

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