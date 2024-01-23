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لبنان

دينامية جديدة

Lebanon 24
23-01-2024 | 17:24
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أطلق تيار لديه مرشح جدّي للرئاسة دينامية جديدة، تتعلق بحشد الصوت المسيحي خارج التكتلات المعروفة، المناوئة لمرشح هذا التيار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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