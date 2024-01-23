Advertisement

لبنان

الخوف يزداد

Lebanon 24
23-01-2024 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1156021-638416544101701072.jpeg
Doc-P-1156021-638416544101701072.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتحدّث جهات واسعة الاطلاع عن أن مخاطر انهيار الوضع في الجنوب احتمال يتزايد يوماً بعد يوم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد إحراق سيّارة في الجنوب... "أمن الدولة" توضّح
lebanon 24
24/01/2024 02:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفد الجنوب إفريقي لمحكمة الأمن الدولية: قدمنا القضية باسم دولتنا ونيابة عن الفلسطينيين ولا علاقة لنا بحماس
lebanon 24
24/01/2024 02:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: الجيش شريك اساسي لضمان الأمن والإستقرار في الجنوب
lebanon 24
24/01/2024 02:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني يكشف: هكذا تمّ إغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية
lebanon 24
24/01/2024 02:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الجنوب

أمن

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:51 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2024-01-23
17:05 | 2024-01-23
15:34 | 2024-01-23
15:11 | 2024-01-23
15:08 | 2024-01-23
14:58 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24