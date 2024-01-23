15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخوف يزداد
Lebanon 24
23-01-2024
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتحدّث جهات واسعة الاطلاع عن أن مخاطر انهيار الوضع في الجنوب احتمال يتزايد يوماً بعد يوم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد إحراق سيّارة في الجنوب... "أمن الدولة" توضّح
Lebanon 24
بعد إحراق سيّارة في الجنوب... "أمن الدولة" توضّح
24/01/2024 02:17:38
24/01/2024 02:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الوفد الجنوب إفريقي لمحكمة الأمن الدولية: قدمنا القضية باسم دولتنا ونيابة عن الفلسطينيين ولا علاقة لنا بحماس
Lebanon 24
الوفد الجنوب إفريقي لمحكمة الأمن الدولية: قدمنا القضية باسم دولتنا ونيابة عن الفلسطينيين ولا علاقة لنا بحماس
24/01/2024 02:17:38
24/01/2024 02:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بو حبيب: الجيش شريك اساسي لضمان الأمن والإستقرار في الجنوب
Lebanon 24
بو حبيب: الجيش شريك اساسي لضمان الأمن والإستقرار في الجنوب
24/01/2024 02:17:38
24/01/2024 02:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني يكشف: هكذا تمّ إغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
مصدر أمني يكشف: هكذا تمّ إغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية
24/01/2024 02:17:38
24/01/2024 02:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب
أمن
Advertisement
الأكثر قراءة
مساواة الإداريين والعسكريين والمتقاعدين بـ 3 رواتب وإلغاء بدل الإنتاجية
Lebanon 24
مساواة الإداريين والعسكريين والمتقاعدين بـ 3 رواتب وإلغاء بدل الإنتاجية
22:51 | 2024-01-22
22/01/2024 10:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان: أقساها سيكون في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان: أقساها سيكون في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:06 | 2024-01-23
23/01/2024 02:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة تلميذ لبناني نحو العالمية... كريم الحلبي الأول في مسابقة "نسبة الذكاء"
Lebanon 24
قصة تلميذ لبناني نحو العالمية... كريم الحلبي الأول في مسابقة "نسبة الذكاء"
04:30 | 2024-01-23
23/01/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حبيبها طليق نادين الراسي.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
بحضور حبيبها طليق نادين الراسي.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)
03:21 | 2024-01-23
23/01/2024 03:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تقييد أحد الشبان بعمود... شاهدوا هذا الفيديو من وسط الطريق في الضاحيّة الجنوبيّة
Lebanon 24
تقييد أحد الشبان بعمود... شاهدوا هذا الفيديو من وسط الطريق في الضاحيّة الجنوبيّة
12:14 | 2024-01-23
23/01/2024 12:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:24 | 2024-01-23
دينامية جديدة
17:05 | 2024-01-23
لغة واثقة
15:34 | 2024-01-23
وزير الخارجيّة الروسيّة: التطوّرات على حدود لبنان خطيرة
15:11 | 2024-01-23
وزير الدفاع الإسرائيليّ: وقف الحرب في الجنوب سيُثير "حزب الله" ضدنا في الشمال
15:08 | 2024-01-23
إختتام الدورة الثانية في الإسعافات الأولية لأطباء "العزم"
14:58 | 2024-01-23
إسرائيل تستهدف منزلاً في شبعا (فيديو)
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
24/01/2024 02:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
24/01/2024 02:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
24/01/2024 02:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24