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لبنان

تطورات الجنوب... قصف اسرائيلي وقذائف فوسفورية على كفركلا

Lebanon 24
24-01-2024 | 03:23
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حلق الطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قضاءي صور وبنت جبيل، فيما استمر العدو في إطلاق القذائف الحارقة لاشعال النار في الاحراج المتاخمة للخط الازرق عند أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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واستهدف الجيش الاسرائيلي منطقة اللبونة في الناقورة بالقصف المدفعي، وبلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية، كما طال القصف أطراف اللبونة ناحية حي الطباسين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وكان العدو أطلق قرابة العاشرة ليلا، عددا من القذائف المباشرة وبشكل متقطع على أطراف بلدات الضهيرة ويارين ومروحين، بالإضافة الى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية.
 
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