استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع

Advertisement

أعلنت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر "فيسبوك" ان لبنان على موعد مع العاصفة الثلجية "دانييلا" وهي الأولى لهذا العام وستلامس الثلوج ارتفاع 700 متر مطلع الأسبوع المقبل مع موجة صقيع بعد العاصفة.أضافت الصفحة: ستبدأ العاصفة الثلجية "دانييلا" يوم الجمعة 26 كانون الثاني وتستمر حتى الأسبوع المقبلوبحسب الصفحة، بعد 26 كانون الثاني ستدخل كتل هوائية قطبية المنشأ وستشتد ويصبح تأثيرها على لبنان أقوى من خلال إنخفاض درجات الحرارة أكثر فأكثر وندخل في عز الشتاء القطبي المثلج وخلال الفترة الممتدة بين 26 كانون الثاني و17 شباط لبنان على موعد مع عدة منخفضات قطبية.وتابعت: "إذا أول عاصفة ثلجية لهذا العام وموجات صقيع قوية جداً سنشهدها من الفترة الممتدة بين 26 كانون الثاني و 17 شباط وستكون فترة باردة جداً على لبنان والمنطقة مع أجواء شتوية قارسة البرودة وجليدية."وكانت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أشارت إلى ان منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة متمركز حاليا جنوب غرب تركيا يقترب تدريجيا ويؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحيانا، مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة، وثلوج على المرتفعات حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يخف تأثيره .ومن المتوقع ان يتعرض لبنان اعتبارا من فجر يوم الجمعة الى منخفض جوي اخر مصدره البحر الأسود اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية اسم دانييلا "Daniella" مترافق برياح قطبية اشد برودة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي وملموس، مما يؤدي الى تدني مستوى تساقط الثلوج نهاية الأسبوع لتلامس ال 1000 متر يوم الأحد.