ميقاتي يستبق "عراضات" جلسات البرلمان: معيار واحد ولا رسوم جديدة في الموازنة

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تنعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، جلسات مناقشة موازنة العام 2024 في مجلس النواب وتستمر حتى يوم غد الخميس.ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مداخلات لعدد من النواب والكتل، فيما بدا واضحا أن رئيس "التيار الوطني الحر "النائب جبران باسيل يستعد "لعراضة" اعلامية وشعبية عبر مطالبته باعتماد طرحه القاضي باقرار اقتراح قانون معجّل مكرّر يتبنّى مشروع الموازنة.هذا الطرح قوبل مسبقا برفض من رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال "إن تقديم اقتراح قانون بالموازنة من جانب "تكتل لبنان القوي"، خطوة غير مقبولة. ويفترض إقرار المشروع المرسل من الحكومة. ما هذه البدعة الجديدة؟ لا يمكنها أن تطبق. "كلها حركات". ولا أعتقد أنّ مجلس النواب سيقبل بهذه البدعة. هذه سابقة لا يمكن تكريسها."وفي رد غير مباشر على "البطولات الاعلامية" التي يفتعلها رئيس لجنة المال قال ميقاتي: إن الموازنة التي أرسلناها لم تتضمن أي رسوم جديدة، اللجنة وحّدت معيار رفع الرسوم (46 مرة)، ما يعني أنّها تطال الفقير كما الغني بنسبة واحدة. أما تحقيق الوفر فقد ظهر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وهذا ما ابلغه وزير المال للجنة، لذلك ارتفع تقدير الإيرادات وتجاوزت الموازنة العجز. ولهذا استغرب الضجيج والشعبوية التي رافقت إقرارها في اللجنة وأنا أتبنى كل التعديلات التي أجرتها.