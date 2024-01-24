هذا جديد "الترسيم البري"

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تترقّب أوساط سياسيّة ما يمكن أن يتمّ طرحه على صعيد ملف ترسيم الحدود البرية، لاسيما أنّ الإتصالات بشأن النقاط المطروحة على صعيد الملف ما زالت قائمة ولم تتوقف.معلومات "لبنان24" قالت إنَّ الإتصالات مع الأميركيين لم تنقطع في هذا الإطار، كما أنّه ليس مُستبعداً أن يقوم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بزيارة جديدة قريباً إلى لبنان، خصوصاً لنقل الردود الإسرائيلية والأميركية على الطروحات والخيارات اللبنانية الأخيرة بشأن الترسيم.المصادر تتحدّث عن وجود ترقّب لأي موقف أميركيّ جديد علني بشأن ملف الحدود لاسيما مع مباشرة السفيرة الأميركية ليزا جونسون مهامها في بيروت مؤخراً.كذلك، أشارت الأوساط السياسية المتابعة إلى أنَّ لبنان لم يمتنع عن مناقشة أي خيار يُطرح على مسار الترسيم وسط استمرار خطوط التواصل، شرط أن يكون الطرح المُقدّم على إرتباط كاملٍ بمسار يحفظ حقوق لبنان ولا يسلبه أي شبرٍ من أرضه.في غضون ذلك، تحدّث مرجعٌ متابع لملف الحدود عن مسألة الأراضي التي قضمتها إسرائيل منذ سنوات طويلة وتحديداً في بعض المناطق الحدودية المتاخمة للشريط الشائك.وبحسب المصادر، فإنَّ هناك أراضٍ لبنانية عائدة لملاكين ومواطنين لبنانيين وتوجد بها مستندات، تؤكد أنها موجودة في الداخل الفلسطيني المُحتل علماً أنها لبنانية.