تراجع عدد عمليات حزب الله وتعديل في التكتيك

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من الواضح ان تراجع عدد شهداء "حزب الله" في الجنوب يعود إلى عاملين، الاول هو تراجع عدد العمليات التي ينفذها عند الحدود والثاني هو تراجع قدرة الجيش الاسرائيلي على ايجاد عناصر الحزب المتمركزين في النقاط العسكرية.وبحسب مصادر مطلعة "فإن الحزب يعمل منذ مدة على تعديل تكتيكاته العسكرية لتجنّب سقوط شهداء من عناصره، وهذا ما ظهر في الاسابيع القليلة المقبلة خصوصا ان الطقس ساهم بمساعدة الحزب على هذا الامر".وترى المصادر "ان لجوء اسرائيل الى اغتيال عناصر عاديين في الحزب وليس قادة في مناطق بعيدة عن خطوط الاشتباك هو لتعويض عجزها عن احداث توازن في الاشتباك المباشر عند الحدود الجنوبية".