التفاوض بالنار... هل تدخل إيران بتسوية إقليمية؟

لم يكن مستغربًا أن يجتمع السفيران السعودي والإيراني وليد البخاري ومجتبى أماني. فبالتأكيد أن هذا اللقاء لم يكن وليد صدفة، أو أنه عُقد على هامش مناسبة اجتماعية، بل كان في دارة السفير السعودي العائد للتو من الرياض. وهذا يعني أنه جاء بطلب مباشر من عاصمتي الدولتين المتفاهمتين على أمور كثيرة في المنطقة بعد مبادرة بكين. وأهمية اللقاء بتوقيته أنه يأتي عشية استعداد "اللجنة الخماسية" لعقد اجتماع لها في إحدى عواصم إحدى الدول الأعضاء فيها، وإن كانت مصرّ تميل إلى عقده في القاهرة لأسباب كثيرة، ومن بينها أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يولي أهمية قصوى لأولوية انتخاب رئيس جديد للبنان، وفصل هذا الموضوع عن غيره من المواضيع الأخرى التي يتأثرّ بها الوضع اللبناني الداخلي، ومن بينها ربط الوضع المتفجّر في الجنوب بالحرب على غزة.

وقد يكون لخلفيات لقاء اليرزة أن الرياض ترغب في اشراك طهران في أعمال "اللجنة الخماسية"، من دون أن تتحوّل بالضرورة إلى "سداسية"، وذلك لعلمها مدى تأثير القرار الإيراني على مجريات الاحداث في لبنان، ومدى ارتباط "حارة حريك" بهذا القرار، وإن كان "حزب الله" يحرص في كل مرّة على التأكيد أن الإيرانيين لا يتدّخلون بالشؤون اللبنانية. وقد يكون ما يقوم به السفير السعودي من اتصالات على الساحة الداخلية مؤشرًا لما يتوقعه كثيرون عن إمكانية حلحلة ما في الملف الرئاسي لجهة حسم خيار "السّلة المتكاملة". ولا يستبعد بعض المراقبين أن يكون سعي الرياض لإشراك طهران، ولو بطريقة غير مباشرة، في إيجاد حلّ للأزمة الرئاسية، يكون لـ "حزب الله" دور أساسي، قد يصبّ في خانة الإيجابيات المرتقبة والمحتملة والممكنة.

ومن دون الدخول في ما تمّ تداوله في لقاء اليرزة، وإن كانت مواضيع البحث باتت معروفة، ولم تعد سرًّا، فإن الأهمّ من كل ذلك هو معرفة مدى تطابق المصالح الإيرانية مع أي حلّ قد يُطرح في الاجتماع المرتقب لـ "اللجنة الخماسية" لجهة توافق أعضائها على "الخيار الثالث" البديل، مما يعني على الطريقة اللبنانية طيّ مرحلة الخيارات السابقة، خصوصًا أن جميع أعضاء "الخماسية" باتوا على يقين بأنه لا يمكن توقّع أي حلحلة رئاسية إن لم يقدّم الأطراف اللبنانيون، كل بدوره، بعض التنازلات من أجل تقريب المسافات بين المقرّات الحزبية، على تنوعها، وبين قصر بعبدا، بحيث لا يموت "ذئب" القوى "الممانعة"، ولا يفنى "غنم" القوى "المعارضة". ويسود اعتقاد لدى الذين يسعون إلى فكّ الارتباط بين الاستحقاق الرئاسي وما يجري في غزة وتتابعًا في جنوب لبنان أنه من دون هذا التقارب الظرفي بين كل المكونات السياسية اللبنانية، ولو في حدوده الدنيا، لن يكون للبنان رئيس في المدى المنظور، مع ما لهذا الأمر من انعكاسات خطيرة على مستقبل العلاقات اللبنانية – اللبنانية، وعلاقتهم بالخارج ومحيطهم العربي. وهذا ما عكسه البيان الصادر عن "عين التينة" بعد لقاء الرئيس نبيه بري السفير البخاري، وفيه "أن البحث تناول أبرز التطورات السياسية الراهنة على الصعيدين اللبناني والإقليمي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني في أسرع وقت، بوصف ذلك السبيل الوحيد لضمان استقرار لبنان، والشروع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، في ظل تسارع الأحداث".

وعلى خلفية هذه المساعي، التي يُعتقد أنها ستفضي إلى نتيجة إيجابية هذه المرّة، تتوجه الأنظار إلى طهران وكيفية تعاطيها مع الملفات الإقليمية، وبالأخصّ ملف الحرب على غزة، وما لها من تأثير على الوضع العام في المنطقة، وعلى لبنان بالأخصّ، مع بروز بعض المؤشرات التي يمكن التأسيس عليها لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب بكل أشكالها، وهي ما يُعرف بسياسة "التفاوض بالنار"، وهذا ما تتقنه إسرائيل تمام الاتقان، خصوصًا عندما تتيقن بأن رياح الحرب لا تسير كما تشتهي "سفن تل أبيب".