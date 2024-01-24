مع اشتداد المنخفض الجوي.. إليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

أعلنت غرفة التحكم المروري، في منشور عبر "إكس"، اليوم الأربعاء، أن "طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات، حرصًا على السلامة العامة بسبب انخساف الطريق".



وأضافت، "طريق ترشيش زحلة سالكة امام جميع المركبات حاليا".

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