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لبنان

قام بأعمال نصب واحتيال وابتز أهالي الموقوفين... وأمن الدولة أوقفته!

Lebanon 24
24-01-2024 | 02:41
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أفادت المديرية العامة لأمن الدولة أنه في إطار الجهود التي تبذلها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، أوقفت دورية من مكتب صور الإقليمي الفلسطيني (ف.أ.ب) بعد أن توافرت معلومات تفيد بإقدامه على القيام بأعمال نصب واحتيال.
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خلال التحقيق، اعترف الموقوف بأنه يوهم ضحاياه بقدرته على إطلاق مسجونين من خلال علاقاته ببعض القضاة، وأنه قادر على إخلاء سبيل موقوفيهم، مقابل تقاضيه مبالغ مالية ضخمة تذهب لمصلحة القضاة وبعض الموظفين.
 
تعمم المديرية العامة لأمن الدولة صورته وتطلب إلى المواطنين الذين وقعوا ضحية احتياله، الاتصال بمكتب صور عبر الرقم71924689، و07741583، وقد أحيل على الجهات المختصة بناء على إشارة المدعي العام في الجنوب رهيف رمضان.
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