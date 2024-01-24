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لبنان

جنبلاط يواكب توجهات نجله تيمور.. ومبدأ التلاقي والانفتاح يرافق خطواته

مروان القدوم Marwan Kaddoum

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Lebanon 24
24-01-2024 | 04:00
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اختار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط النهج السياسي نفسه مثل والده والقائم على الانفتاح والتوافق في قضايا المشتركة ، ولهذه الغاية تحرك في اتجاه القيادات السياسية ،واستضاف في دارة ال جنبلاط قيادات أخرى. لم يخرج رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي عن قناعة الوالد بشأن العمل على ترتيب العلاقات السياسية مع الجميع ، وكان عنوان الابرز هو المصالحة دون إغفال أهمية المحافظة على حقوق الطائفة الدرزية.
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نادى وليد بك بالتسوية لحل الإشكاليات وظل تيمور على القاعدة نفسها ، مع اضافات بسيطة على هذه المعادلة. يمنح زعيم المختارة الضوء الأخضر لنجله والمقربين من الأشتراكي للتحرك عندما يحين الوقت ، فيباشرون إجراء الاتصالات ويجولون على الدول المعنية، بهدف حل ما هو عالق . ولعل "الأشتراكي" هو من بين الأحزاب اللبنانية التي تمكنت من نسج علاقات قائمة على تبادل التعاون. صحيح أن علاقات "الأشتراكي" مع عدد من الأحزاب مرت بطلعات ونزلات ، لكن الفكر الجنبلاطي كان قائما على عدم كسر الجرة مع أحد، ولذلك كان وليد بك يبادر ولو وصلت الأمور إلى التصعيد، إلى التهدئة ومنع تفلتها بالتالي، كما حصل في بعض المرات .
يسعى النائب تيمور جنبلاط إلى ان يحدث فرقا في مستقبله السياسي، إنما خطوة الألف ميل تحتاج إلى نصيحة ابوية من زعيم له باع في السياسة ويعلم جيدا خفايا الواقع اللبناني وكيفية التعايش أو التأقلم معه . استحقاقات كثيرة يتابعها تيمور بعد توليه رئاسة الأشتراكي، فضلا عن ترؤسة كتلة اللقاء الديمقراطي . وهذان المنصبان يدفعانه إلى تنشيط لقاءاته أو اتصالاته والتدخل شخصيا للقيام بمهام تخدم مسؤولياته.

فما هي الأدوار الجديدة لتيمور وليد جنبلاط مستقبلا ؟
 
 
 تقول مصادر في التقدمي الأشتراكي لـ" لبنان ٢٤" أن تيمور جنبلاط قرر الالتزام بمبادىء والده ، ولذلك ، فان من يلاحظ حراكه المحلي يتأكد له أن هناك ثوابت لا يحيد عنها مع العلم أن لتيمور خصوصية في مقاربة القضايا التي يتابعها، وتلفت الى أن دوره المستقبلي ينطلق من الإطار الوطني ،وهذا يظهر من طبيعة اجتماعاته وجولاته مع مختلف الأفرقاء ، وحتى انه يتمتع بالواقعية في طروحاته، ويعلم جيدا النقاط الواجب مناقشتها مع الجميع، وسيواصل اجتماعاته وفق أجندة ، كما أن هناك إطلالات خارجية له عندما تستدعي الأوضاع ذلك ، وهذه مسألة كانت في سياق تحركات سابقة له وهو أوكل من قبل والده في هذا المجال، معربة عن اعتقادها أن هناك خفايا في العمل السياسي بات يعرفها بإتقان تام .

وترى المصادر نفسها أن لا فيتوات مسبقة يضعها النائب جنبلاط في مسألة تواصله مع القوى السياسية ، لكن هناك لقاءات تفرض ان تتم قبل غيرها وفقا للضرورات، على أن تيمور الذي تسلم رئاسة الأشتراكي يبرز دوره في مسعى تنفيس الاحتقان كما في طرح مبادرات للرئاسة أو غيرها فضلا عن المحافظة على ارث العائلة السياسي ، أما بشأن تحالفاته السياسية أو الأنتخابية المستقبلية فهي تقوم على قواعد معينة حددها رئيس الأشتراكي وهو يتخذ القرار المناسب عند اللزوم، ويقود رئاسة حزبه كما اعتاد أن يكون مع رفاقه الحزبيين وبتشاور مع مجلس القيادة ، مؤكدة أن لقاءه مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال أرسلان واستضافته في وقت سابق رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان مع العائلة في دارة ال جنبلاط وما سيقدم عليه لاحقا، هي خطوات تندرج في إطار التلاقي والانفتاح.
 
هل يتولى شؤون وزارة محددة في الحكومات المقبلة؟ تجيب المصادر أن وليد بك مع الفصل بين النيابة والوزارة ، إلا أن الظروف المقبلة لا يمكن التكهن بها كما لا يمكن التكهن بشكل الحكومات المقبلة، على أن تركيز رئيس اللقاء الديمقراطي ينصب على إتمام الاستحقاق الرئاسي وإبعاد شبح الحرب عن لبنان وهذا هو هاجس وليد جنبلاط أيضا، وتوضح أن قراراته الحزبية كذلك ينسق بها مع والده ، وان هناك حقوق طائفته ومطالبها وهذه تأتي في مقدمة الأولويات .
قد يتمايز تيمور جنبلاط عن الوالد في بعض المحطات إلا أنه سيظل يعمل وفق المسيرة نفسها ووفق مبدأ "انا ووالدي واحد " ..
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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مروان القدوم Marwan Kaddoum

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