بوشكيان: لصيانة طريق ضهر البيدر بصفته الشريان الحيوي للمنطقة

كشف وزير الصناعة جورج بوشكيان في حديث اذاعي، عن تشقق ثالث سجل مساء أمس على طريق ضهر البيدر، وشدد على "أولوية صيانة هذا الطريق بصفته الشريان الحيوي للمنطقة"، مشيرا إلى أن "هذه المشكلة مزمنة وقد تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة".

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ووصف الوضع بـ "الكارثي"، محذرا من "مشكلة إهمال صيانة الطرق". وأوضح أن "الورش التابعة لوزارة الاشغال تمكنت من فتح طريق ترشيش كتحويل موقت في ظل ما يحصل".

وبالنسبة إلى مصير جلسات موازنة العام 2024، توقع أن "تقر الموازنة بتعديلات لجنة المال النيابية"، منوها أنها المرة الأولى التي تتقدم الموازنة في وقتها.

واعتبر ان "هذه الموازنة محدودة ومحددة، بحيث أن قيمتها تبلغ ثلاثة ملايين دولار فقط وهو مبلغ غير كاف لدعم الصحة والضمان والحياة الاجتماعية وصيانة الطرق".