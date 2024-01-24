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لبنان

إطلاق نار على سيارة في ضهر العين

Lebanon 24
24-01-2024 | 03:18
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أقدم مجهولون فجر اليوم الأربعاء على اطلاق النار بإتجاه سيارة من نوع "بي ام دبليو" عائدة للسيدة "م.ه" سورية الجنسية ما أدى لاصابة السيارة بطلقات نارية من دون تسجيل اصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعُلم ان السيدة بصدد التقدم بالادعاء لدى فصيلة ضهر العين.

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