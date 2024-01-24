جلسة لمناقشة موازنة 2024 في ساحة النجمة.. وسجال حاد في مستهلها

يعقد مجلس النواب في هذه الأثناء جلسة لمناقشة موازنة العام 2024 في ساحة النجمة.



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وتغيب عن الجلسة بعذر النواب أحمد الخير، ستريدا جعجع، وطوني فرنجية. وقد انطلقت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائبين السابقين محمد يوسف بيضون وإيلي عون.وتغيب عن الجلسة بعذر النواب أحمد الخير، ستريدا جعجع، وطوني فرنجية.

ولوحظ أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لم يحضر حتى الآن الجلسة.

وذكرت قناة الـ"MTV" أن باسيل طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتحدّث في بداية الجلسة المخصّصة لمناقشة الموازنة لكن الأخير قال له إن هناك نواباً آخرين قبله طلبوا الكلام في البداية والكلمة الأولى ستكون للنائب جورج عدوان، وقال له: "إحكي إنت وجورج عدوان بركي بيعطيك محلو".

وأشارت المعلومات إلى أن باسيل قد يكون طلب من النائب آلان عون أن يعطيه دوره في الكلام.

سجال حاد

وفي مستهل الجلسة، اندلع سجالٌ حاد وكبير بين عدد من النواب، وذلك حينما طلب النائب ملحم خلف طلب الكلام لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض ذلك.



وكان خلف اعترض على التشريع في ظل غياب لرئيس الجمهورية، متحدثاً عن عدم دستورية الجلسة في ظل الشغور الرئاسي.



في غضون ذلك، اعترض النائب قبلان قبلان على الأمر، فقال إن هذه الجلسة هي لمناقشة الموازنة وليست جلسة حكومية أو جلسة من نوعٍ آخر.



بدوره، تدخل النائب فراس حمدان فاعترض على كلام قبلان، فتدخل النائب علي حسن خليل فقال: "لا نريد مسرحيات في مجلس النواب".. عندها، حصل سجالٌ بين الأخير وحمدان، فقال له: "خلصنا بقا.. مين شايفكن بالأول.. قرطة مافيات".

ثم تلا رئيس لجنة المال تقرير الموازنة وقال ان "اللجنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والإجتماعية عن مشروع الموازنة".



وتابع: "أبرز أسباب انهيار المالي الذي يعاني منه لبنان عشوائية لحظ قوانين البرامج وإرجاء بعضها منذ تسعينيات القرن الماضي".





مواقف بشأن الجلسة

وقبيل بدء الجلسة، علّق عدد من النواب على الموازنة، فقال النائب جورج عدوان ان مشروع الموازنة المطروح من الحكومة عبارة عن ورقة فيها أرقام غير دقيقة وسنفنّد في تكتل "الجمهورية القوية" كل هذه المواضيع".

بدوره قال النائب ملحم الرياشي: "نرفض الموازنة لأنها من دون قطع حساب وسنصوّت ضدّها وهناك بعض البنود التي تحتاج الى تعديل".

النائب وضاح الصادق فقال "للمرة الأولى تمكّنت مجموعة من النواب المنظّمين أن تجعل الموازنة أقل سوءاً من خلال نزع بعض الألغام التدميرية للمواطنين".

أما النائب أسعد درغام فقال "ليس صحيحاً أننا سننسحب من الجلسة فور تلاوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كلمة باسم كتلة "لبنان القوي"، مشيرا إلى ان "قرار انسحابنا من جلسة دراسة الموازنة سيكون مرتبطاً بمجرياتها".

النائب ميشال الدويهي اعتبر ان "الموازنة كما وردت من الحكومة هي كارثية ولجنة المال قامت بعمل كبير لتحسينها لكنها لا تزال غير كافية فهي من دون قطع حساب وبالتالي غير دستورية".