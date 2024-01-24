Advertisement

لبنان

"حربٌ" ضد "الإشتراكي".. الهجوم حادّ جداً!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-01-2024 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1156159-638416905702267096.jpg
Doc-P-1156159-638416905702267096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقفت أوساط سياسية مُراقبة عند الهجوم الحاد الذي شنّه تيار "المستقبل"، أمس، ضد وزير التربية عباس الحلبي وذلك بشأن ملف الموظفة في الوزارة أمل شعبان.
Advertisement

المصادر قالت إنّ ما حصل كان هجوماً مُركّزاً من جبهة "المستقبل" ضد الحزب "التقدمي الإشتراكي" الذي يمثله الحلبي، مشيرة إلى أن ما حصل فتحَ الباب أمام "تذبذب" في العلاقة بين الطرفين.

وتقول المعلومات إن إتصالات حصلت على أعلى المستويات بين الحزبين لتدارك تفاقم الخلاف المترسخ بشدّة، علماً أن بيان "المستقبل" حمل "تجريحاً" كبير بحق الحلبي.

ووفق المصادر، فإن جبهة "الإشتراكي" قد لا تذهب بعيداً باتجاه شنّ حرب ضد "المستقبل" لظروفٍ سياسية عديدة، لكنه من المتوقع أن تكون لها سلسلة من المواقف الضاغطة باتجاه تحصين موقف الحلبي أولاً وثانياً قطع الطريق أمام أي محاولات للمسّ بأي وزير أو نائب يُعد "الإشتراكي" مرجعيته الأساسية. 

وكان جنبلاط سئل اليوم عن الخلاف المستجدّ مع تيار المستقبل حول ملف المُدَّعى عليها أمل شعبان، بعدما أعفاها وزير التربية عباس الحلبي من مهامها، فاسف لكون «موقف تيار المستقبل موقفاً من الماضي. ما فعله الوزير طبيعي طالما أن هناك تحقيقاً في ملف فساد بملايين الدولارات. لكنّ المشكلة أن شعبان قريبة السفير فوق العادة لسعد الحريري في موسكو»، نافياً وجود أيّ اتصال مع الحريري منذ الانتخابات النيابية الأخيرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:25 | 2024-01-24
07:36 | 2024-01-24
07:28 | 2024-01-24
07:15 | 2024-01-24
07:07 | 2024-01-24
07:05 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24