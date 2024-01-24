"حربٌ" ضد "الإشتراكي".. الهجوم حادّ جداً!

توقفت أوساط سياسية مُراقبة عند الهجوم الحاد الذي شنّه تيار "المستقبل"، أمس، ضد وزير التربية عباس الحلبي وذلك بشأن ملف الموظفة في الوزارة أمل شعبان.

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المصادر قالت إنّ ما حصل كان هجوماً مُركّزاً من جبهة "المستقبل" ضد الحزب "التقدمي الإشتراكي" الذي يمثله الحلبي، مشيرة إلى أن ما حصل فتحَ الباب أمام "تذبذب" في العلاقة بين الطرفين.



وتقول المعلومات إن إتصالات حصلت على أعلى المستويات بين الحزبين لتدارك تفاقم الخلاف المترسخ بشدّة، علماً أن بيان "المستقبل" حمل "تجريحاً" كبير بحق الحلبي.



ووفق المصادر، فإن جبهة "الإشتراكي" قد لا تذهب بعيداً باتجاه شنّ حرب ضد "المستقبل" لظروفٍ سياسية عديدة، لكنه من المتوقع أن تكون لها سلسلة من المواقف الضاغطة باتجاه تحصين موقف الحلبي أولاً وثانياً قطع الطريق أمام أي محاولات للمسّ بأي وزير أو نائب يُعد "الإشتراكي" مرجعيته الأساسية.