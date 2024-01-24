باسيل طلب وبري رفض: "إحكي مع عدوان يعطيك محلو"

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أفادت معلومات الـ"mtv" أن النائب جبران باسيل طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتحدّث في بداية الجلسة المخصّصة لمناقشة الموازنة لكن الاخير قال له إن هناك نواباً آخرين قبله طلبوا الكلام في البداية والكلمة الأولى ستكون للنائب جورج عدوان، وقال له: "إحكي إنت وجورج عدوان بركي بيعطيك محلو".وأشارت المعلومات إلى أن باسيل قد يكون طلب من النائب آلان عون أن يعطيه دوره في الكلام.(mtv)